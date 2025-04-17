شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» تتراجع عن توصية سابقة لشراء أسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "فقيه الطبية" التراجع عن توصية سابقة شراء عدد من أسهم الشركة، التي كان يهدف بها الاحتفاظ كأسهم خزينة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القرار لتفادي انخفاض نسبة ملكية الجمهور إلى أقل من النسبة النظامية الموافق عليها.
ونوهت الشركة بالتزامها المستمر بالامتثال الكامل للأنظمة واللوائح.
وكانت الشركة قد أوصت في 10 أبريل الحالي، بشراء أسهمهما والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القرار لتفادي انخفاض نسبة ملكية الجمهور إلى أقل من النسبة النظامية الموافق عليها.
ونوهت الشركة بالتزامها المستمر بالامتثال الكامل للأنظمة واللوائح.
وكانت الشركة قد أوصت في 10 أبريل الحالي، بشراء أسهمهما والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.