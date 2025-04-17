الاقتصاد

«فقيه الطبية» تتراجع عن توصية سابقة لشراء أسهم خزينة

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«فقيه الطبية» تتراجع عن توصية سابقة لشراء أسهم خزينة

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "فقيه الطبية" التراجع عن توصية سابقة شراء عدد من أسهم الشركة، التي كان يهدف بها الاحتفاظ كأسهم خزينة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن القرار لتفادي انخفاض نسبة ملكية الجمهور إلى أقل من النسبة النظامية الموافق عليها.
ونوهت الشركة بالتزامها المستمر بالامتثال الكامل للأنظمة واللوائح.
وكانت الشركة قد أوصت في 10 أبريل الحالي، بشراء أسهمهما والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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