شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدواجن في السعودية.. وانخفاض الأسماك خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الدواجن في السعودية، خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما عدا سعر الدجاج المجمد المستورد.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الدجاج الطازج المحلي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، مسجلا 17.34 ريال. أسعار الدواجن أفادت النشرة بأن سعر الدجاج المجمد المحلي، ارتفع بنسبة 0.4%، على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 19.02 ريال.

وارتفع سعر فيليه صدور الدجاج الطازج بنسبة 1.4%، في شهر مارس الماضي، على أساس شهري، مسجلا 21.36 ريال.

وسجل سعر أفخاذ الدجاج الطازج، 9.87 ريال، في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 1.4% على أساس شهري.

وانخفض سعر الدجاج المستورد بنسبة 1.7% في شهر مارس الماضي، على أساس شهري، مسجلا 18.35 ريال. أسعار الأسماك وبحسب النشرة، انخفضت أسعار الأسماك في السعودية خلال شهر مارس الماضي على أساس شهري.

وسجل سعر السمك الطازج (الكنعد) 63.77 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.2% على أساس شهري في مارس الماضي.

وتراجع سعر السمك الطازج (الهامور) بنسبة 2.7% في شهر مارس الماضي، على أساس شهري إلى 53.50 ريال للكيلو.

وانخفض سعر الروبيان الطازج المقشر بنسبة 4.4% في شهر مارس الماضي على أساس شهري، مسجلا 75.55 ريال.