قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني, بالترويج لمباراته أمام فريق برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا, بطريقة نالت اعجاب الجمهور السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استعان النادي الإسباني, عبر حسابه الرسمي على تيك توك بالأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) للفنان شكر الله عز الدين. حيث تم وضع الأغنية مع أهداف من مباريات سابقة للفريق أمام برشلونة, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور السوداني أبرزها: (شكر الله عبر والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يحشد جماهيره لمباراة برشلونة بالأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) وساخرون: (شكر الله عبر والله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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