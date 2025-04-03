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شاهد بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يحشد جماهيره لمباراة برشلونة بالأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) وساخرون: (شكر الله عبر والله)

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ياسين محمد 0 تبليغ

شاهد بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يحشد جماهيره لمباراة برشلونة بالأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) وساخرون: (شكر الله عبر والله)

قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني, بالترويج لمباراته أمام فريق في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا, بطريقة نالت اعجاب الجمهور السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استعان النادي الإسباني, عبر حسابه الرسمي على تيك توك بالأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) للفنان شكر الله عز الدين.

حيث تم وضع الأغنية مع أهداف من مباريات سابقة للفريق أمام برشلونة, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور السوداني أبرزها: (شكر الله عبر والله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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