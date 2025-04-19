انت الان تتابع خبر العراق يستعد لتحويل "ديون الوقود" لإعادة اعمار لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت صحف لبنانية، معلومات عن وجود اتصالات بين لبنان والعراق حول تنظيم مساهمة الدولة العراقية في عملية إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية في لبنان، حيث حصلت جهات لبنانية على موافقة مبدئية من المسؤولين العراقيين حول مساهمة مباشرة في عملية إعادة اعمار الوحدات السكنية.



وبحسب التقارير، تناقش الحكومة العراقية خيارا بأن تطلب من الحكومة اللبنانية سداد الدين المترتب بذمتها الى العراق عن شراء الوقود، لكن يتم وضع الأموال في حساب بمصرف لبنان لتعلن الحكومة العراقية وضع هذا المبلغ في تصرف الحكومة اللبنانية لضمه الى صندوق إعادة الاعمار.

وتبرز خشية من ان تقوم الحكومة اللبنانية بشطب المبالغ من الدين ثم تتذرع بعدم توفر الأموال لصرفها الى اعمار المناطق والمنازل في القرى والبلدات المتضررة.

وتشير التقارير الى وجود مبالغ مالية بالليرة اللبنانية تبلغ حوالي 5 مليار دولار في حساب الخزينة، بينما يبلغ الدين العراقي على لبنان اكثر من مليار دولار، في حين يقدر البنك الدولي كلفة إعادة اعمار لبنان بحوالي 11 مليار دولار.

من جانب اخر، نقلت ارم نيوز عن مصدر عراقي ان الحكومة العراقية تدرس تخصيص جزء من مستحقاتها المالية لدى لبنان ضمن اتفاق الفيول لصالح مشاريع إعادة الإعمار بعد أن خصصت سابقاً نحو 20 مليون دولار، على أن توضع تحت إشراف مباشر وتُصرف وفق أولويات تتفق عليها الحكومتان، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه إلى المناطق الأكثر تضررً.

