السعودية | انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية 50%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

انتهت اليوم المهلة المحددة لتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% التي أطلقتها الجهات المعنية بهدف تشجيع الالتزام بالأنظمة المرورية.

ودعت الإدارة العامة للمرور المستفيدين في وقت سابق إلى الإسراع في سداد المخالفات خلال الفترة التي أُعلن عنها مسبقًا، كما أكدت الإدارة أن انتهاء المهلة يتطلب من المخالفين سداد كامل المخالفات المسجلة وفق الأنظمة المعمول بها.

وكانت وزارة الداخلية بدأت تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% في 18 أبريل 2024، على أن تنتهي المهلة في 18 أكتوبر، ثم جرى تمديدها لمدة 6 أشهر لتنتهي بنهاية يوم 18 أبريل.

وطرحت المخالفات المخفضة تلقائيًا عبر حسابات المواطنين والمقيمين في المصارف البنكية، باستثناء بعض المخالفات غير القابلة للتخفيض، مثل القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر، وتجاوز السرعة بشكل مفرط.

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