دورة برشلونة: ألكاراس إلى نصف النهائي ورونه يجرد رود من اللقب

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : تأهل الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا الى الدور نصف النهائي من دورة برشلونة في كرة المضرب (500 نقطة) المقامة على ملاعب ترابية بتغلبه على الاسترالي أليكس دي مينور 7 5 و6 3 الجمعة ضمن ربع النهائي، بعدما كان الدنماركي هولغر رونه أنهى آمال النروجي كاسبر رود بالاحتفاظ بلقبه.

ولم يكن مشوار ألكاراس نحو دور الاربعة سهلا، إذ خسر إرساله امام دي مينور مرتين قبل أن يتمكن من التعويض والفوز بالمجموعة الافتتاحية في لقاء جمع بين أكثر لاعبَين تحقيقا للانتصارات في دورات المحترفين هذا الموسم.

وعاود ألكاراس الباحث عن لقبه الثالث في برشلونة في آخر أربعة أعوام بعد غيابه عن النسخة الماضية بداعي الاصابة، كسر إرسال منافسه ليتقدم 4 2 في المجموعة الثانية قبل أن يحسمها فاللقاء.

وقال الاسباني بعد المباراة "كانت الامور متقاربة جدا في المجموعة الاولى. انا مسرور لانني تمكنت من الفوز بها. في المجموعة الثانية، قدمت اداء رائعا في كرة المضرب".

ويلتقي ألكاراس في الدور قبل النهائي مع الفرنسي أرتور فيس (14) الذي تأهل بانسحاب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الوصيف أربع مرات بينما كان الأول متقدما 2 0 في المجموعة الاولى، ذلك بداعي الاصابة.

وسبق لألكاراس الفوز على فيس الاسبوع الماضي بعد لقاء احتاج لثلاث مجموعات في طريقه لاحراز لقب دورة مونتي كارلو للماسترز.

وعزز حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة رصيده الى 20 فوزا مقابل خسارة وحيدة على الملاعب الترابية منذ أيار/مايو الماضي، كما انه حقق فوزه الـ 13 تواليا في برشلونة.

وكان الروسي كارن خاتشانوف أول المتأهلين الى نصف النهائي بفوزه على الإسباني الآخر أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6 4 و7 5.

واحتاج خاتشانوف الى ساعة و44 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني تواليا على دافيدوفيتش فوكينا في أربع مواجهات بينهما.

واستهل الروسي المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما كسر إرسال الإسباني في الشوط الخامس وتقدم 3 2، لكن الأخير رد التحية في الشوط الثامن مدركا التعادل، قبل أن يفعلها خاتشانوف للمرة الثانية في الشوط التاسع ويتقدم 5 4 ثم ينهي المجموعة في صالحه 6 4 في 46 دقيقة.

وتابع خاتشانوف تفوقه في المجموعة الثانية وكسر إرسال منافسه في الشوط الاول وتقدم 1 0، لكن سرعان ما رد الاخير التحية في الشوط الثاني مدركا التعادل 1 1 ثم كسر إرسال الروسي للمرة الثانية في الشوط السادس وتقدم 4 2 و5 2 ثم 5 3.

وحصل الاسباني على فرصة حسم المجموعة في صالحه والارسال بحوزته في الشوط التاسع لكن الروسي حرمه من ذلك وكسر ارساله مرتين في الشوطين التاسع والحادي عشر في طريقه الى كسب خمسة أشواط متتالية وكسب المجموعة 7 5 في 58 دقيقة.

ويلتقي خاتشانوف في الدور المقبل مع رونه السادس في الدورة والثالث عشر عالميا والذي جرد رود الثاني والعاشر عالميا من اللقب عندما تغلب عليه 6 4 و6 2.

وهو الفوز الثاني فقط لرونه على رود في ثماني مواجهات بينهما حتى الآن واحتاج الى ساعة و27 دقيقة لتحقيقه.

وضرب رونه بقوة في بداية المباراة بكسر ارسال رود في الشوطين الاول والثالث وتقدم 3 0 ثم 4 0، ورد النروجي بكسب ثلاثة أشواط متتالية بينها كسر ارسال الدنماركي في الشوط السادس، لكن الاخير حافظ على تقدمه حتى أنهاها في صالحه 6 4 في 47 دقيقة.

وتابع رونه أفضليته في المجموعة الثانية وكسر ارسال رود في الشوطين الاول والخامس وتقدم 4 1 قبل ان ينهيها في صالحه 6 2 في 40 دقيقة.