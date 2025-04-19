السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم الأعمال المتعلقة بتوزيع الأبقار على أمهات الأيتام ضمن مشروع “أمان” لرعاية الأيتام في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأعمال المتعلقة بفحص ونقل 40 بقرة في بلدة أخترين بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، تمهيدًا لتوزيعها على 40 مستفيدة من أمهات الأيتام، ضمن مشروع “أمان” لرعاية الأيتام في سوريا.

ويهدف المشروع إلى تمكين الأرامل وأمهات الأيتام اقتصاديًا من خلال توفير مصدر دخل مستدام يُساهم في تحسين المستوى المعيشي لأسرهن.

وأشرف فريق مختص على عملية فحص الأبقار وفق معايير صحية وبيطرية دقيقة لضمان سلامتها وجودتها قبل تسليمها للمستفيدات الأربعين، حيث تم تسليم الأبقار مع كمية العلف المناسبة لكل بقرة والمقدرة 360 كغ شهريًا، وخضعت الأمهات لدورة تأهيل نظري، وكذلك جرى متابعة استكمال بناء الحظائر المرافق لتوزيع الأبقار والأعلاف، في خطوة سابقة لتوريد الحليب من الأبقار إلى معمل الألبان التابع للمشروع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لعديد من الدول ذات الاحتياج، وتحقيق التنمية المستدامة.

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