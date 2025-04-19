شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تشن 4 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

استهداف منشآت الطاقة الروسية

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، شنت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 4 مرات.واستهدفت منشأة للطاقة في مقاطعة بيلجورود، ونتيجة القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تضررت المنشأة وانقطاع التيار الكهربائي عن السكان.وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في مقاطعات بريانسك وكورسك، هوجمت منشآت للطاقة الروسية في المقاطعتين، بطائرات مسيرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وتسببت في فصل خط الجهد العالي وانقطاع في الأسلاك، وعلى إثر ذلك أصبح المستهلكون المنزليون دون كهرباء".وأوضح بيان الدفاع الروسية، أنه في مقاطعة فورونيج، نتيجة هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روسوشانسكي، في قرية بودغورنوي، تسبب بإحداث أضرار في خط أنابيب توزيع الغاز في المنطقة.وتابع: "يواصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية، في انتهاك للاتفاقات الروسية الأمريكية، لوقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، ابتداء من 18 مارس الماضي".