شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: واشنطن ستتخلى عن جهود السلام بأوكرانيا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

السلام بين روسيا وأوكرانيا

محادثات ترامب وبوتين

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستركز على أولويات أخرى إذا لم يُتوصل قريبًا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.جاءت تصريحات ترامب بعد أن قال وزير خارجيته ماركو روبيو إن واشنطن ستنسحب من رعاية المحادثات خلال أيام إذا لم يتضح أن إحلال السلام بين موسكو وكييف "ممكن".وردا على سؤال بشأن تصريحات روبيو، قال الرئيس الأمريكي: "ليس هناك عدد محدد من الأيام، ولكننا نريد أن ننجز الأمر بسرعة".ورفض ترامب تحميل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بالغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، أو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لكنه شدد على ضرورة إحراز الجانبين تقدما.وقال "إذا قام أحد الطرفين، لأي سبب كان، بجعل الأمر شاقا للغاية، فسنقول ببساطة: أنتم حمقى. أنتم حمقى. أنتم أشخاص فظيعون، وسنتجاوز الأمر".وأضاف "لكن نأمل أن لا نُضطر إلى القيام بذلك"، وزعم ترامب مرارا قبل عودته للرئاسة بأنه سينهي حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة.كانت وافقت أوكرانيا على وقف شامل مؤقت لإطلاق النار، واتهمت روسيا بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق لتأمين موقف تفاوضي أفضل.وكان ترامب بدأ محادثات مباشرة مع بوتين في فبراير، بعيد عودته إلى البيت الأبيض، وقال إنه يأمل ألا يكون الزعيم الروسي يماطل.وصرّح ردًا على سؤال عما إذا كان بوتين يماطله "آمل ألا يكون كذلك. سأخبركم قريبًا".ونفى ترامب أن يكون ضحية تلاعب من بوتين، الذي أنكر أن روسيا ستغزو أوكرانيا حتى عشية الهجوم، فيما شدد الرئيس الأمريكي قائلًا: "لا أحد يتلاعب بي، أنا أحاول تقديم المساعدة".