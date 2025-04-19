شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحقق ذهبية مسابقة روح الفريق العسكرية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الداخلية الميدالية الذهبية في مسابقة روح الفريق العسكرية الدولية الثامنة، بفريق مشترك من الأمن العام والمديرية العامة لحرس الحدود، في منافسات البطولة التي أُقيمت في جمهورية باكستان الإسلامية، بمشاركة (23) فريقًا يمثلون (13) دولة.

وأظهر فريق وزارة الداخلية المشارك كفاءة واحترافية عالية في تنفيذ سيناريوهات المسابقة، البالغ عددها (16) سيناريو. مهام ميدانية وتكتيكية وتضمنت المسابقة مهام ميدانية وتكتيكية متنوعة، نُفذت ضمن سباق يمتد لمسافة (60) كيلومترًا خلال (60) ساعة.

ويأتي الإنجاز تعزيزًا لمكانة المملكة المتقدمة في المجالات العسكرية والأمنية، وتطور قدراتها البشرية والتدريبية، للتعامل مع أصعب السيناريوهات العملياتية بكفاءة عالية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

