التوتر يعزز نمو وانتشار السرطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسات طبية شملت آلاف المتطوعين عن وجود صلة بين السرطان وعوامل مثل التوتر العصبي المزمن، الاكتئاب، وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّنت الأبحاث أن التوتر يؤدي إلى تغييرات في الجهاز المناعي ويعزز نمو وانتشار الخلايا السرطانية عبر الالتهابات.

وأظهرت أن أدوية “حاصرات مستقبلات بيتا” قد تقلل انتشار السرطان عبر تثبيط الإشارات العصبية الناتجة عن التوتر، لكنها لا تناسب جميع المرضى.

وأوصى الباحثون بأهمية خضوع مرضى السرطان لجلسات علاج نفسي لمواجهة التأثيرات السلبية للتوتر كجزء من العلاج الشامل.

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