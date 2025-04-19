"وول ستريت جورنال": يتوقع أن تشهد محادثات روما إمكانية وضع إطار عام لاتفاق جديد

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، نقلًا عن مسؤولين أميركيّين وإيرانيّين، إلى أنّه "يُتوقَّع أن تشهد محادثات ​روما​ بحث جدول زمني للمفاوضات، وإمكانيّة وضع إطار عام لاتفاق جديد".

وكان قد وصل وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطاليّة روما، منذ بعض الوقت، استعدادًا للمشاركة في الجولة الثّانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وأكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة اسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم، أنّ "البرنامج النّووي السّلمي الإيراني يتوافق تمامًا مع المعايير والوثائق الدّوليّة ذات الصّلة، بما في ذلك معاهدة منع الانتشار النّووي"، مشدّدًا على أنّ "إطار مواقف ومطالب إيران بشأن رفع العقوبات غير القانونيّة والقضيّة النّوويّة، واضح تمامًا، وتمّ إطلاع الجانب الآخر عليه في الجولة الأولى من المفاوضات".