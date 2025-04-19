البنتاغون يعتزم تقليص عدد قواته في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن خطط لتقليص عدد جنودها في سوريا لمحاربة الجهاديين، من حوالي ألفي جندي إلى أقل من ألف خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، بأن وزير الدفاع أصدر توجيهات بدمج القوات الأميركية في سوريا عبر تحديد مواقع معينة، دون الكشف عن هذه المواقع، وأوضح أن العملية تهدف إلى خفض عدد الجنود الأميركيين إلى أقل من ألف خلال الأشهر المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط