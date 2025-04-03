ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده أنها قامت بشراء قبرها منذ سنوات تحضراً للحظة وفاتها.

وكانت فيفي عبده قد أثارت الجدل سابقاً بحديثها عن القبر، مؤكدة أنها فكرت أكثر من مرة في أن تفتحه وتنام بداخله حتى تتأقلم مع الفكرة.

وأردفت مازحة أنها تريد أن تتخيل ردود فعل الزائرين، كما أضافت أنها تذهب إلى المقابر بشكل دائم لكي توصي الحانوتي بشأنها عند وفاتها، وألا يزرع الزهور على قبرها، وأن يضعها في أكواب بلاستيكية، بدلا من أن تسقط المياه على جثتها.

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده سبقت نشوى مصطفى بتصريحات غريبة عن "النوم في القبر".. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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