فن ومشاهير

“كان هيجيلي”.. فيفي عبده تكشف علاقتها بمواقع التواصل

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“كان هيجيلي”.. فيفي عبده تكشف علاقتها بمواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة عن رأيها التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها لا تفضّل موقع “فيسبوك”، وأنها كانت معرّضة للإصابة بمرض خطير بسبب الأخبار الكاذبة المنتشرة عليه.

وقالت فيفي خلال ندوة صحافية: “كرهت الفيسبوك جداً وكنت بفتحه في الأول بس لقيت فيه حاجات مش عاجباني، وكان هيجيلي السُل منه بسبب الأخبار الكاذبة اللي فيه”. وتابعت: “قفلته خالص وروحت “إنستغرام” ومش بلاقي غيره مفتوح عشان أشتم عليه، والـ”تيك توك” فيه حاجات كتير خارجة”.

وعن كواليس مشاركتها في مسلسل “العتاولة 2″، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني المنقضي، ولعب بطولته الفنانون أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وآخرون، قالت فيفي عبده: “مسلسل “العتاولة” لما أتعرض عليّ مكنتش شُفت الجزء الأول، وأنا مبحبش المشاركة في الأجزاء التانية من الأعمال، عشان عملت مسلسل “كيد النسا” الجزء التاني والاختيار مكنش موفّق، بس لما اتفرجت على “العتاولة”، شوفته في 3 أيام، وعجبني أوي، وخليتهم يبعتولي الورق”.

وأضافت: “شخصية شديدة مختلفة عن الأدوار اللي عملتها ولون جديد، لأن لما اتعرض عليّ إني أعمل “ريا وسكينة” بعد مسلسل الحقيقة والسراب، رفضته عشان مش عايزة الناس تشوفني شريرة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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