شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تكشف حقيقة تقديمها عملا تليفزيونيا يحكى قصة حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج أسرار النجوم التي تقدمه الإعلامية إنجى علي على إذاعة نجوم إف إم، أنها تتمنى تقديم مسلسل تليفزيونى يحكى سيرتها الفنية، ولكن بشرط أن تقوم ببطولته، وتقوم ابنتها الفنانة عزة مجاهد بدورها في مرحلة الشباب، وذلك نظرًا للتشابه بينهما حين كانت لا تزال في تلك المرحلة.

فيفي عبده

وحرصت فيفي عبده على الرد على ما يقال عن استبدال الفنانة فريدة سيف النصر بها في مسلسل العتاولة2، حيث أكدت خلال اللقاء أنها ليست سنيدة أو بديلة لأحد، مؤكدة أنها تكن كل حب وتقدير لفريدة سيف النصر، ولكنها قدمت خطا جديدا ودورا مختلفا عنها، قائلة: "أنا بحبها جدًا ودي أخت بالنسبة لي وحبيية قلبي.. لكن أنا مجيتش مكان حد وعارفة قيمتي كويس أوي، وعمري ما كنت سنيدة لحد".



فيفي عبده عادت للمشاركة في دراما رمضان 2025 بعد غيابها العامين الماضيين؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "شغل في العالي" في رمضان 2022، وشارك في بطولته: شيرين رضا، محمد رضوان، توني ماهر، بسمة داود، فريد النقراشي، رشا بن معاوية، كريم سرور، مروان يونس، محمد مرزبان، نينا مغربي، إنجي كيوان، أحمد جمال سعيد، عزة مجاهد. والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم. وإخراج مرقس عادل.



ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.