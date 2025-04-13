بعد مرور 31 عاماً فيفي عبده تكشف سراً عن مسرحية حزمني يا.. ما علاقة محمد هنيدي؟

فيفي عبده: محمد هنيدي كان ماشي من مسرحية "حزمني يا"

تألق فيفي عبده في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 10:18 مساءً - على الرغم من مرور 31 عاماً على عرضها، كشفت الفنانةسراً عن مسرحية "حزمني يا" متعلقاً بالنجمومشاركته في العمل.كشفت الفنانةخلال حلولها ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"؛ أنها تتمنى تقديم العديد من الأدوار والعودة للمسرح من جديد، كما كشفت خلال مسرحية "حزمني يا" أنها هي من أضافت دور "حمامة بتاع التليفونات" والذي جسده الفنان محمد هنيدي.حيث قالت: "نفسي أرجع للمسرح لأني بحبه جداً، وأنا طول عمري أشتغل مسرح، وفي مسرحية حزمني يا، كان محمد هنيدي سوف يترك المسرحية وأنا اللي أعطيته دور "حمامة بتاع التليفونات"، وكان أول ظهور له، وكلمني المنتج عصام إمام وقتها وقال لي الولد دا مستقبله حلو".وأكملت: "تحدثت مع محمد هنيدي وأخبرته أن لا يغضب، وأنه مينفعش يؤدي دور واحد من إخوتي، ووقتها أعطينا له دور حمامة بتاع التليفونات، وقد كان الدور وحقق نجاحاً كبيراً".تألقت الفنانة فيفي عبده في دراما رمضان 2025 بشخصية "الحاجة شديدة" من خلال مسلسل "العتاولة 2"؛ وتدور أحداثه في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر"، ويقوم بدوره طارق لطفي، و"نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتوريطهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة؛ إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.يمكنكم متابعة أحمد السقا يدافع عن محمد هنيدي ما القصة؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».