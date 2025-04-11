فيفي عبده عن سر جمالها: «بتاجر مع الله ومبعملش عمليات تجميل» – فيديو

كشفت الفنانة فيفي عبده عن سر جمالها، مؤكدة أنها لم تقوم بإجراء عمليات تجميل إطلاقًا، فهي تخشى من تلك العمليات، وإنما السر في التجارة مع الله سبحانه وتعالى.

أضافت فيفي عبده عبر برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي على عبر «نجوم إف إم»: «ناس كتير بتفتكر إني بعمل عمليات تجميل أنا مبعملش حاجة خالص، بخاف أوي أنا من النوع اللي جلدي مبيلحمش فبخاف».

تابعت: «التجارة مع الله حلوة وجميلة أوي، حسنة كبيرة جدا إنك تتاجر مع ربنا.. التجارة مع الله أكبر مكسب للبني آدم سواء ست أو راجل، بتعملك هالة حواليك الناس تشوفك زي القمر على طول وعندك حيوية».

أشارت: «كل سن له جماله أنا اشد ليه؟ وبقى عندنا ميديا بتجيب كل الفضايح الناس بوقها اتنفخ واللي عينها باظت لماذا لا نتعظ؟ التجارة مع الله بدال ما ترميها في عمليات التجميل ارميها في جيب أي حد محتاج».

يذكر أن فيفي عبده شاركت في مُسلسل «العتاولة 2» بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبوسريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبدوآخرين… ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

يروي مسلسل «العتاولة» قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين «خضر» ويقوم بدوره طارق لطفي، و«نصار» ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع «الوزان»، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيدًا من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

المصري اليوم