الامارات | 5 مشاهد فارقة في مواجهة العروبة مع الوحدة.. أبرزها تأكيد الهبوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق العروبة، غداً، مباراة مصيرية مع ضيفه الوحدة على استاد نادي دبا، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، ويبلغ رصيد العروبة ست نقاط في المركز الأخير، بينما لدى الوحدة 36 نقطة في المركز الثالث، ويمكن وصف المباراة بالمهمة جداً للفريقين، إذ يطمح العروبة إلى تحقيق الفوز لتأجيل الهبوط الرسمي إلى دوري الهواة، لكنه يدرك صعوبة المباراة، خصوصاً أن المنافس لديه دوافع كبيرة لتحقيق الفوز، ومواصلة النتائج الإيجابية، والبقاء في المركز الثالث الذي يؤهله للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل. وتبرز خمسة مشاهد فنية وإدارية فارقة يترقبها جمهور الفريقين:

الهبوط الرسمي

خسارة العروبة ستقوده إلى الهبوط الرسمي من دوري أدنوك المحترفين، والعودة للعب في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، أياً كانت نتائج الفرق التي ينافسها على البقاء، وهي البطائح (21 نقطة)، وكلباء (22 نقطة)، وبني ياس (22 نقطة)، إذ يبلغ فارق النقاط الحالي معها 15 و16 نقطة، بينما ستكون الـ12 نقطة المتبقية في البطولة غير كافية للبقاء.

المركز الثالث

فوز الوحدة يسهم في تمسكه بالمركز الثالث، إذ سيبلغ رصيده 39 نقطة، وسيكون قريباً من المركز الثاني الذي يحتله الشارقة، خصوصاً أنهما سيلتقيان معاً، ما يعزز حظوظه بالمنافسة على اللعب في دوري أبطال آسيا.

فارق النقاط

لن يستفيد العروبة من نتيجة الفوز (لو تم تحقيقه) في حال فاز أي من فرق البطائح وكلباء وبني ياس في مبارياتهم ضمن الجولة نفسها، لأن فارق النقاط لن يكون كافياً لاستمراره في دوري أدنوك للمحترفين.

أهداف خريبين

تعد المباراة بين العروبة والوحدة فرصة ثمينة لمهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين، لتسجيل الأهداف، والاقتراب من صدارة الهدافين، إذ يمتلك في سجله 13 هدفاً، مقابل 18 هدفاً للاعب العين التوغولي لابا كودجو.

نتائج إيجابية

يطمح الوحدة إلى تحقيق الفوز أمام العروبة، لأن ذلك سيقوده إلى سابع نتيجة إيجابية على التوالي، وخامس فوز خلال سبع مباريات.