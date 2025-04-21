شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 12 ظهرًا.. هطول أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الأمطار الغزيرة

طقس المنطقة الشرقية

طقس المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - تشهد أجزاء من 5 مناطق هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين.ونبه المركز الوطني للأرصاد أن الظاهرة ستبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء في بعض الأماكن، وحتى 11 مساء في أماكن أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: الطائف وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية.عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.الباحة: العقيق والقرى والباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن.الحدود الشمالية: رفحاء.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء على ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.كما تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والرين والقويعية والدوادمي وعفيف أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويتوقع المركز أن تشهد أجزاء أخرى من الرياض أتربة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.كما تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.