شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الطبية.. قسطرة قلبية متقدمة تنقذ معتمرًا سودانيًا والان نبدء بالتفاصيل

تدخل طبي نادر ودقيق

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة معتمر سوداني يبلغ من العمر 68 عامًا، كان يعاني ضيقًا مزمنًا في التنفس تفاقم ليصل إلى آلام صدرية شديدة وحالة حرجة تهدد حياته.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الحالة حُوّلت من مستشفى الملك فيصل، وكشفت الفحوصات الطبية الأولية عن وجود ارتفاع في إنزيمات القلب وتغيرات في تخطيط القلب.إضافة إلى ارتجاع شديد في الصمام الميترالي، وانسدادات متعددة وخطيرة في شرايين القلب.وأفاد تجمع مكة المكرمة الصحي بأنه في إجراء يُعد من التدخلات النادرة والدقيقة، وبقيادة كل من د. صالح خوج ود. عبد الله غباشي، استشاريي قسطرة وهيكلية القلب، وبمشاركة استشاريي جراحة القلب والتخدير والعناية القلبية المركزة، إلى جانب الطاقم التمريضي المتخصص، تقرر إجراء تدخلين متعاقبين بدلًا من الجراحة المفتوحة، نظرًا إلى خطورة الحالة.وأوضح أن الفريق الطبي بدأ إجراء قسطرة علاجية ناجحة لتوسيع الشرايين المسدودة، تلاها إجراء زراعة مشبك لإصلاح الصمام الميترالي، ما أسهم بشكل فوري في تحسن حالة المريض بشكل ملحوظ، ليغادر المستشفى لاحقًا بصحة وعافية.