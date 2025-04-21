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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 34 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 34 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 34 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 38 درجة مئوية.
- الرياض 36 درجة مئوية.
- جدة 37 درجة مئوية.
- أبها 26 درجة مئوية.
- تبوك 33 درجة مئوية.
- بريدة 36 درجة مئوية.
- حائل 32 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 33 درجة مئوية.
- سكاكا 34 درجة مئوية.
- جازان 35 درجة مئوية.
- نجران 34 درجة مئوية.
- الخرج 37 درجة مئوية.
- المجمعة 34 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 37 درجة مئوية.
- الدوادمي 34 درجة مئوية.
- شرورة 38 درجة مئوية.
ونبه المركز الوطني للأرصاد أن الظاهرة ستبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء في بعض الأماكن، وحتى 11 مساء في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: الطائف وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية.
عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
الباحة: العقيق والقرى والباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن.
الحدود الشمالية: رفحاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 34 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 38 درجة مئوية.
- الرياض 36 درجة مئوية.
- جدة 37 درجة مئوية.
- أبها 26 درجة مئوية.
- تبوك 33 درجة مئوية.
- بريدة 36 درجة مئوية.
- حائل 32 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 33 درجة مئوية.
- سكاكا 34 درجة مئوية.
- جازان 35 درجة مئوية.
- نجران 34 درجة مئوية.
- الخرج 37 درجة مئوية.
- المجمعة 34 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 37 درجة مئوية.
- الدوادمي 34 درجة مئوية.
- شرورة 38 درجة مئوية.
أماكن الأمطار الغزيرةتشهد أجزاء من 5 مناطق هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين.
ونبه المركز الوطني للأرصاد أن الظاهرة ستبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء في بعض الأماكن، وحتى 11 مساء في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: الطائف وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية.
عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
الباحة: العقيق والقرى والباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن.
الحدود الشمالية: رفحاء.