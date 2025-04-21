شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 34 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

أماكن الأمطار الغزيرة

أمطار غزيرة

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المركز الوطني للأرصاد

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 34 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 34 درجة مئوية.- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.- المدينة المنورة 38 درجة مئوية.- الرياض 36 درجة مئوية.- جدة 37 درجة مئوية.- أبها 26 درجة مئوية.- تبوك 33 درجة مئوية.- بريدة 36 درجة مئوية.- حائل 32 درجة مئوية.- الباحة 25 درجة مئوية.- عرعر 33 درجة مئوية.- سكاكا 34 درجة مئوية.- جازان 35 درجة مئوية.- نجران 34 درجة مئوية.- الخرج 37 درجة مئوية.- المجمعة 34 درجة مئوية.- وادي الدواسر 37 درجة مئوية.- الدوادمي 34 درجة مئوية.- شرورة 38 درجة مئوية.تشهد أجزاء من 5 مناطق هطولاليوم الاثنينونبهأن الظاهرة ستبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء في بعض الأماكن، وحتى 11 مساء في أماكن أخرىوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةمكة المكرمة: الطائف وميسان والخرمة والموية وتربة ورنيةعسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريبالقصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواءالباحة: العقيق والقرى والباحة والمندق وبلجرشي وبني حسنالحدود الشمالية: رفحاء