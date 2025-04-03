ميرنا وليد - بيروت - تألقت الملكة رانيا العبدالله بإطلالتان مختلفتان خلال حفل زفافها على الملك عبدالله.

وبلمسات المصمم العالمي بروس أولدفيلد، ظهرت الملكة رانيا أولاً بفستان أنيق باللون الأبيض من قماش الساتان والحرير مع زخارف الأزهار الذهبية، جاء بأكمام قصيرة وياقتين عريضتين مطرزتين بالذهب، مع سترة وحزام كبير، أما التنورة فجاءت بطيات عديدة وذيل طويل. ونسقت معه قفازين من الحرير الناعم.

أام في حفل الغستقبال، فقد ظهرت الملكة بثوب ثان من تصميم المصمم نفسه، جاء أكثر خفة وعصرية ويتناسب مع أجواء السهر. تميّز التصميم بقصة الكورسيه وبالتطريزات المرصّعة بالحبيبات البراقة، وجاء بدون أكمام، وبقصة مميزة على شكل V، على الظهر.

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا بدّلت فستانين في حفل زفافها.. وهكذا نسقت كل منهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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