تحذير عالمي من تناول نوع جبن شهير.. أمراض خطيرة تصل للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما بين العشرات من أنواع الجبن، بين باهظ الثمن، والأقل سعرًا، ومختلف المذاقات والألوان، وحتى الفوائد الغذائية والسعرات الحرارية، تعد الجبنة الزرقاء «الريكفورد» واحدة من أشهر وأغلى أنواع الجبن التي لها مذاق مختلف تمامًا عن غيره، ويفضله جزء كبير من البعض، إلا أن اليوم، قررت هيئة معايير الغذاء في اسكتلندا، إصدار تحذير بعدم تناول نوع شهير من الجبن الأزرق، بسبب مخاوف من تلوث بعض العبوات الخاصة بها ببكتيريا قاتلة، وهي بكتيريا الإشركية القولونية «إيكولاي» المنتجة لسموم شيغا (STEC)، والتي قد تتسبب في حدوث الإصابة بتسمم غذائي حاد ومشكلات خطيرة في الكلى.

وبحسب الهيئة، فإن هذه البكتيريا تسبب الإصابة بالمرض، الذي يمكن أن يتطور للوفاة، حيث تتسب في وفاة واحد من كل 20 أصيبوا بها.

تحذير من تناول نوع جبنة شهير

ووفقًا لبيان هيئة معايير الغذاء في اسكتلندا، شمل التحذير جميع الأحجام من الجبن الزرقاء، مشددين على عدم تناولها: «غالبية أنواع الجبن في العالم تُصنع من الحليب الخام، وهو عنصر غذائي تم استخدامه للحفاظ على الأطعمة لمئات أو حتى آلاف السنين، وإنتاج الجبن من الحليب الخام عملية صعبة، والجبن الذي تم التحذير منه كان قد اجتاز الفحوصات العادية دون اكتشاف أي مسببات مرضية باستخدام الاختبارات المعملية، ومع ذلك، فإن طهي الجبن سيزيل أي احتمال للإصابة بالعدوى».

تحذيرات سابقة من الجبن الأزرق

وفي العام الماضي، أصدرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، تحذير عاجل من أخطر أنواع الجبن في العالم، مؤكدة إن تصنيعها عن طريق تخثر الحليب ومعالجة ما تبقى منه، يتوقف على نوع الجبن، إذ سيتم تركه لينضج لفترات زمنية مختلفة، ويتم استخدام بكتيريا معينة كجزء من عملية صنع الجبن، وفي بعض الحالات يستخدم العفن الصالح للأكل أيضًا، مما يؤدي إلى إنتاج ما نعرفه بالجبنة الزرقاء.

ما بكتيريا الإشركية القولونية «إيكولاي»؟

وكانت وزارة الصحة والسكان، ‎أكدت إنّ بكتيريا الإيكولاي تنتج من العدوى البكتيرية القولونية، وأنها نوع من أنواع البكتيريا السالبة لصبغة الغرام، ومكانها أمعاء الإنسان، وفي حالة تحولها إلى سلالات تحمل جينات يمكنها اختراق الخلايا، وظهور مجموعة من الأعراض.

ما أعراض بكتيريا إيكولاي؟

- الإسهال.

- تقلصات بالمعدة.

- ألم.

- غثيان.

- قيء مستمر.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- حدوث غازات داخل البطن.

- تعب وإرهاق بشكل عام.

علاج بكتيريا الإيكولاي

وتنصح وزارة الصحة بزيارة الطبيب إذا ظهرت هذه الأعراض، ويمكن الوقاية من البكتيريا، جاءت كالتالي:

- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- غسل الأيدي بشكل صحيح.

- غسل الأواني بطريقة صحية.

- غسل الخضراوات والفاكهة بشكل صحيح.

- الانتباه خلال السباحة بعدم دخول المياه إلى الفم.

- طبخ اللحوم على درجة حرارة كاملة.