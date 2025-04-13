الامارات | 50 استوديو وفناناً عالمياً في «الشارقة للرسوم المتحركة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم هيئة الشارقة للكتاب الدورة الثالثة من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الذي يقدم برنامجاً مكثفاً يضم أكثر من 70 ورشة وجلسة وندوة وفيلماً لعشاق الرسوم المتحركة والطلبة والرسامين، في الفترة 1-4 مايو في «مركز إكسبو الشارقة».

وتضم قائمة الضيوف العالميين المشاركين في دورة العام الجاري من المؤتمر50 استوديو وفناناً عالمياً.

وتم تنظيم برنامج دورة العام الجاري من قبل هيئة الشارقة للكتاب تحت إشراف خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، بالتعاون مع بيترو بينيتي، المدير الفني للمؤتمر، لضمان تقديم رؤية عالمية تستند إلى التميز الثقافي والتعليمي.

ويتضمن اليوم الأول مجموعة من ورش العمل حول تصميم الشخصية والرسوم المتحركة الكوميدية، كما يشهد اليوم الأول تنظيم جلسة نقاشية عن دور الرسوم المتحركة كأداة للتواصل و الحوار.

كما يشمل برنامج اليوم الأول جلسات عدة تستكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على السرد القصصي، وإضفاء الطابع الشخصي على الرسوم المتحركة المخصصة للأطفال.

وتسلط ندوة بعنوان «التأثير المتنامي للرسوم المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية» الضوء على نمو صناعة الرسوم المتحركة الإقليمية، والمواهب المحلية، والشراكات العالمية، ويختتم اليوم الأول فعالياته بحفل موسيقي يحتفي بمقطوعات موسيقية من أفلام «ديزني».

وفي اليوم الثاني، يستكشف المشاركون أساليب مبتكرة لسرد القصص، تشمل جلسات الواقع الافتراضي التفاعلي التي تقدمها استوديوهات «في-نوفا»، كما يتضمن ورش عمل توفر رؤى متعمقة حول تأليف موسيقى الرسوم المتحركة، وجلسة تفاعلية تناقش كواليس إنتاج الرسوم المتحركة.

وتتناول ندوة «النساء في الرسوم المتحركة» تجارب النساء والتحديات المستمرة التي تواجههن وتعرقل وصولهن إلى مناصب قيادية في صناعة الرسوم المتحركة، كما تعقد جلسة بعنوان «دمج الرسوم المتحركة: الشرق يلتقي الغرب وما وراءه».

وتشهد ندوة بعنوان «بث الرسوم المتحركة: وجهة نظر عالمية حول المحتوى والتعاون والجماهير» مناقشة التوجهات في البث العالمي للرسوم المتحركة، ويختتم اليوم الثاني فعالياته بحوار يقدمه محمد غزالة، ويديره جوان باز من شركة «متحرك»، احتفاء بالذكرى الـ90 لأول رسوم متحركة عربية، حيث يستكشف تاريخها وإرثها الغني.

ويركز برنامج اليوم الثالث على ثقافة الرسوم المتحركة اليابانية، وورشة عمل حول السرد القصصي العالمي، وتقنيات إنتاج ويبتون إبداعية.

وفي جلسة بعنوان «طريقي نحو أرض الرسوم المتحركة»، يشارك ساندرو كلوزو رحلته الشخصية من هاوٍ للرسوم المتحركة إلى فنان رسوم متحركة مشهور يعمل في شركة «ديزني»، فيما يقدم مياشيتا تومويوكي خطاباً بعنوان «رحلة إلى عالم الرسوم المتحركة في اليابان»، يصحب خلاله المشاركين في رحلة افتراضية إلى عدد من مواقع استوديوهات ومتاحف الرسوم المتحركة، ويلهمهم لاكتشاف مواقع إعداد رسومهم المتحركة المفضلة، ويختتم اليوم الثالث فعالياته بحفل موسيقي ياباني.

ويؤكد اليوم الرابع والأخير تحول المحتوى المكتوب إلى رسوم متحركة، ويشهد مشاركة إنويه شينيشيرو، خبير تحويل أعمال المانغا اليابانية إلى رسوم متحركة، في حين يقدّم يوسف خالد من شركة «زَنَد» ورشة بعنوان «مخطوطات الفنان»، بهدف تعزيز مهارات رسم وتحريك الشخصيات.

ويتضمن برنامج اليوم الرابع جلسة «الجمع بين الناشرين والمنتجين» بمشاركة تامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية، وإيلاريا مازونيس، وأليغرا دامي من شركة «دامي» للمحتوى، ويستكشفون خلالها تكييف قصص منطقة الشرق الأوسط للجماهير العالمية، ويختتم المؤتمر فعاليات دورته الثالثة بحفل الختام الرسمي الذي يتضمن حفلاً فنياً لموسيقى الأفلام.