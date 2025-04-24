الامارات | بعد سرقتهما يختاً.. مشردان يرسلان نداء استغاثة للشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الإسبانية، أول من أمس، إنها ألقت القبض على مشردَين، بعد أن سرقا يختاً في جزيرة مايوركا الشهيرة لقضاء العطلات.

وأوضحت الشرطة أن الإسبانيين (53 و59 عاماً) اقتحما اليخت، الذي يبلغ طوله 12 متراً، ويرسو في ميناء سان أنطونيو دي لا بلايا، الأحد الماضي، في عيد الفصح، بالقرب من مطار الجزيرة، حيث يبيتان عادة.

وأبحرا وقطعا مسافة 25 كيلومتراً تقريباً، قبل أن يدركا أنهما ضلا الطريق، وأطلقا نداء استغاثة بالقرب من كابريرا، وهي جزيرة صغيرة تقع جنوب مايوركا، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، وقيل إن الرجلين شعرا بالارتياح الشديد عندما ألقت شرطة المياه القبض عليهما واعتقلتهما، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرجلان يخططان للعيش على متن اليخت.

ويعد الوضع السكني في مايوركا متوتراً للغاية، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، والسياح الكثر الذين يتوافدون على الجزيرة.