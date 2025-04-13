الامارات | «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي» في اليابان ينتظر 28 مليون زائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس في اليابان فعاليات معرض «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي» في أوساكا، بحضور الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو.

وسيتم فتح أبواب المعرض أمام الزائرين اليوم الأحد. وشارك ولي العهد والأميرة، إضافة إلى رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، في حفل الافتتاح الذي بُث مباشرة عبر التلفزيون.

ويُقام المعرض في جزيرة يوميشيما الاصطناعية، ويحيط به «غراند رينج»، وهو بناء خشبي يبلغ طوله كيلومترين وارتفاعه 20 متراً، ويقول المنظمون إنه الأكبر في العالم.

ويرمز هذا البناء المهيب إلى المفهوم الشامل للمعرض وهو التنوع والوحدة.

يشار إلى أنه على مدى ستة أشهر حتى 13 أكتوبر، ستقدم أكثر من 160 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، أفكارها في أجنحتها حول الموضوع الرئيس «تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا».

ويتوقع المنظمون أن يصل عدد الزائرين إلى 28 مليون زائر.