البرهان تسلم دعوة خطية من السيسي لزيارة مصر

ذكرت "وكالة السّودان للأنباء"، أنّ "رئيس مجلس السّيادة الانتقالي القائد العام للقوّات المسلّحة السّودانيّة عبد الفتاح البرهان استقبل سفير مصر لدى السّودان هاني صلاح، وتسلّم منه رسالةً خطيّةً من الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، تتضمّن دعوةً رسميّةً لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، كما تتضمّن التّأكيد على دعم ومساندة مصر للسّودان في هذه الظّروف الدّقيقة الّتي يمر بها".

وأوضح السّفير في تصريح صحافي، أنّ "البرهان أبدى ترحيبه بتلبية الدّعوة"، مشيرًا إلى أنّ "الجانبَين السّوداني والمصري سيعملان من أجل التّرتيب الجيّد لهذه الزّيارة". ولفت إلى أنّ "اللّقاء تطرّق إلى تطوّرات الأوضاع في ​السودان​، بما في ذلك الوضع في دارفور ومؤتمر لندن حول السّودان الّذي عُقد الثّلثاء الماضي".

وأكّد أنّ "بلاده تدعم السّودان من منطلق الرّوابط الأخويّة الّتي تربط بين الشّعبَين الشّقيقَين"، مشدّدًا على "أنّنا نريد تحويل الأزمة الّتي يمر بها السّودان والّتي يُطلق عليها العالم بأنّها منسيّة، إلى أزمة غير منسيّة".