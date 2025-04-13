الامارات | إعادة النظر في حكم أخوين قتلا والديهما من أجل 14 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق قاضٍ في لوس أنجلوس أمس على النظر في طلب يوصي بتخفيف الحكم على الأخوين مينينديز، المحكوم عليهما بالسجن مدى الحياة لقتلهما والديهما عام 1989، ما يتيح لهما مواصلة معركتهما القضائية للمطالبة بالإفراج عنهما.

وتصدّر إريك ولايل مينينديز اللذان يقضيان حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة، عناوين الأخبار بعد حادثة مقتل والديهما خوسيه وماري لويز مينينديز عام 1989 داخل منزلهما الفخم في بيفرلي هيلز.

وبُثّت محاكمتهما عبر التلفزيون، ووُصفت بأنها «محاكمة القرن».

واتهم الادعاء الأخوين اللذين كانا يبلغان 18 و21 عاماً وقت وقوع الجريمة، بقتل والديهما من أجل الحصول على ثروتهما البالغة 14 مليون دولار.

وبرر الأخوان اللذان أمضيا نحو 35 عاماً في السجن، الجريمة بكونها دفاعاً عن نفسيهما، وأن والدهما اعتدى عليهما بشكل متكرر على مدى سنوات.