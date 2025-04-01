شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار كرة خضراء ذكية لمكافحة حرائق الغابات.. كيف تعمل؟ والان نبدء بالتفاصيل

تحديد موقع النيران بدقة

الدمام - شريف احمد - مع انتشار حرائق الغابات بشكل أسرع مما كانت عليه في الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ابتكرت شركة ألمانية تقنية جديدة لمكافحة الحرائق.تتمثل التقنية في كرة خضراء ضخمة تشبه كرة الغولف العملاقة، مزودة بألواح شمسية وتحتوي على طائرة مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يجري تطويرها لتكون قادرة على رصد الحرائق وإطفائها في غضون دقائق.وتسببت موجة حر غير مسبوقة في صيف 2022م, في اجتياح النيران لغابة غربي برلين، ضمن سلسلة حرائق ضربت أنحاء ألمانيا، مدفوعة بعوامل مثل الجفاف والرياح القوية وارتفاع الحرارة.التقنية الحديثة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي باتت تهدد حتى المناطق القريبة من العاصمة الألمانية برلين، في حين كانت الحرائق نادرة في السابق, ما دفع الشركة إلى تطوير أدوات حديثة للوقاية من الحرائق، وإدارتها أثناء اندلاعها، ومعالجة تداعياتها لاحقًا.ويعتمد النظام الجديد على الكرة الخضراء كمحطة مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية، وتُطلق الطائرة المسيرة عند اكتشاف علامات مبكرة للحريق مثل الدخان أو الحرارة، باستخدام أجهزة استشعار متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحديد موقع النيران بدقة وإخمادها قبل تفاقمها.