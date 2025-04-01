شيماء سيف تكشف للمرة الأولى كواليس انفصالها وعودتها لزوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “العيد من ياس” الذي يقدّمه الإعلامي محمد قيس على قناة “المشهد”، كشفت الفنانة شيماء سيف عن كواليس طلاقها وعودتها الى زوجها بعد فترة من الخلافات، حيث قالت إنها قررت الانعزال عن العالم وإغلاق هاتفها لمدة أربعة أيام، لتنأى بنفسها عن كل ما يحدث حولها.

وأكدت شيماء أن أول ما فعلته بعد فتح هاتفها هو قراءة رسالة من الفنانة يسرا، عبّرت فيها عن استغرابها من الخلاف، قائلةً: “يسرا قالت لي حرام نترك الأمور تصل الى هذا الحد”.

وقالت شيماء إنها تواصلت مع يسرا، التي كانت في حالة صدمة لأنها لم تتوقع حدوث خلاف بينهما، خاصة أن علاقتها بزوجها تتّسم دائماً بالضحك والمرح، وأضافت: “يسرا لعبت دوراً كبيراً في التوسّط لحلّ الخلاف بيننا، رغم أنني عذبتها في بعض المواقف الصعبة”.

يُذكر أن شيماء سيف شاركت في مسلسل “إش إش”، الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، وتناول قصة “إش إش” التي ترِث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة الى عالم عائلة “آل الجريتلي”، لتكتشف أن حاضرها المأسوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

مسلسل “إش إش” هو بطولة: مي عمر، ماجد المصري، انتصار، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، محمد الشرنوبي…، ومن إخراج محمد سامي.