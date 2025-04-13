جمهور أصالة أمام 3 خيارات: اسم الألبوم بانتظار التصويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها على “إنستغرام”، البوستر المبدئي لألبوم الفنانة السورية أصالة نصري، معلنة من خلاله عن اقتراب موعد طرح الألبوم المصري الجديد، وداعية الجمهور للمشاركة في اختيار عنوان الألبوم من بين ثلاثة أسماء مقترحة.

وجاء في المنشور أن الألبوم، الذي بات في مراحله النهائية من التسجيل، يتم بالتعاون مع شركة روتانا، وأن أصالة ترغب بمشاركة جمهورها في اتخاذ القرار النهائي بشأن العنوان. الخيارات المطروحة هي: “كلام فارغ”، “ضريبة البُعد”، و”عندي اكتفاء بالنفس”. وأوضحت روتانا أنها ستقوم بجمع تعليقات وآراء الجمهور، ليُعرض لاحقًا على أصالة لاختيار الاسم الأنسب.

من جهتها، عبّرت أصالة عن حماسها الكبير للعمل الجديد، قائلة: “الألبوم المصري الجديد عظيم جدًا، وأنا متحمسة جدًا لطرحه قريبًا، كما أنه سيتضمن أغنيتين باللهجة اللبنانية.”

وكانت أصالة قد أعربت مؤخرًا، على هامش إحدى حفلاتها، عن إعجابها الشديد بالفنان الشامي، ووجّهت له رسالة محبة، واصفة إياه بـ”الفنان الرائع”، كما أبدت رغبتها بالتعاون معه فنيًا، مطالبةً بأن يُلحّن لها إحدى الأغنيات.

يُذكر أن أصالة أحيت مؤخرًا حفل زفاف الأمير سهم في المملكة العربية السعودية، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي، من بينهم رابح صقر، فؤاد عبد الواحد، وأسماء لمنور، في ليلة فنية مميزة جمعت كبار الأصوات على مسرح واحد.