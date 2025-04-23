بطولة فرنسا: سان جرمان يحافظ على سجله خاليا من الخسارة بتعادل مع نانت 1-1

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل باريس سان جرمان بعد حسمه اللقب لصالحه للعام الرابع تواليا حلم إنهاء الدوري الفرنسي لكرة القدم من دون خسارة بتعادله مع مضيفه نانت 1 1 الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين.

تقدم سان جرمان عبر لاعب وسطه البرتغالي فيتينيا من تسديدة على "الطاير" بعد عمل فردي من عثمان ديمبيليه في المحور وتمريرة من الكوري الجنوبي لي كانغ إن (33)، قبل أن يدرك نانت التعادل في وقت متأخر من الشوط الثاني عبر البرازيلي دوغلاس أوغوستو بتسديدة بقدمه اليسرى من لمسة (83).

ورفع سان جرمان الذي توقفت بهذا التعادل سلسلة انتصاراته المتتالية عند 10 في الدوري منذ تعادله السلبي أمام رينس في 25 كانون الثاني/يناير الماضي (المرحلة 19)، رصيده إلى 78 نقطة في المركز الاول من 24 فوزا مقابل 6 تعادلات، ليبتعد بفارق 23 نقطة عن مرسيليا الثاني و24 عن موناكو صاحب المركز الثالث.

في المقابل، حصد نانت نقطة ثمينة في الصراع البقاء في الاولى وابعاد شبح الهبوط، حيث يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة متقدما بفارق نقطة عن أنجيه صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق 4 نقاط عن لوهافر وسانت إتيان في المركزين الـ 16 والـ 17 تواليا.

ويأمل نادي العاصمة أن يحقق انجازا غير مسبوق في "ليغ1" بانهائه الموسم من دون خسارة حيث تبقى أمامه 4 مراحل فقط، إذ كان نانت المتوّج باللقب في موسم 1994 1995 قد مُني بخسارته الاولى حينها بعد 32 مباراة.

كما حقق سان جرمان رقما قياسيا في الدوريات الخمس الكبرى بعدما حافظ على سجله خاليا من الخسارة خارج أرضه للمباراة الـ 39 تواليا في الدوري وتحديدا منذ 11 شباط/فبراير 2023 عندما سقط على أرض موناكو 1 3، متجاوزا الرقم السابق باسم ميلان الإيطالي حققه بين عامي 1991 و1993 (38 مباراة).