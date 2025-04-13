أسماء لمنور مرشّحة لجائزة عالمية: أفضل مطربة عربية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز “داف باما ميوزك أووردز” عن ترشيح الفنانة المغربية أسماء لمنور ضمن دورة هذا العام من المسابقة العالمية، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الغنية وتأثيرها الواضح في الساحة الموسيقية العربية.

وتتنافس أسماء لمنور على جائزة “أفضل مطربة عربية”، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الغناء، ما يعكس المكانة التي باتت تحتلها الأغنية المغربية على المستوى الإقليمي والدولي، والاهتمام المتزايد الذي تحظى به في المحافل العالمية.

وجاء هذا الترشيح استنادًا إلى النجاحات التي حققتها لمنور خلال العام الجاري، سواء من حيث الإصدارات الغنائية التي لاقت تفاعلًا واسعًا، أو الحفلات الجماهيرية التي شهدت حضورًا لافتًا في عدد من الدول العربية. وقد استطاعت من خلال ذلك أن تحافظ على مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات النسائية في العالم العربي، ممثلة المشهد المغربي بكل جدارة وتألق.