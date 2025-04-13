كركي: مجلس إدارة الضمان أنهى العمل بمرسوم لمضاعفة التعويضات العائلية

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للضمان محمد كركي، أنّ مجلس ادارة الضمان أنهى العمل بمرسوم لمضاعفة التعويضات العائلية، وذلك خلال اجتماع في طرابلس مع رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد ورئيس اتحاد ارباب العمل احمد البقار ومدير مركز ضمان طرابلس محمد زكي.

وأمل المجتمعون في ان تصدر الحكومة المرسوم اللازم لزيادة هذه التعويضات بأسرع فرصة ممكنة.

وناقش المجتمعون واقع الضمان الاجتماعي وأوضاع العمال واصحاب العمل والصعوبات المعيشية التي تمر بها طرابلس وابناء المنطقة ككل، وما هي التحسينات الممكن توفيرها للشماليين.

كما جرى التطرق للتقديمات التي اعلن عنها مؤخراً، ووجهت الدعوة للأطباء لإلتزام تعرفة الضمان.

اما على صعيد الدواء، فوعد كركي بأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سوف تتم تغطية الادوية كافة المسجلة في وزارة الصحة العامة.

وفي ما يتعلق بالإستشفاء، اشار الى أن ادارة الصندوق سوف تستكمل عملية تغطية الأعمال الاستشفائية كافة، وحيث من المتوقع ان تعود التقديمات الاستشفائية إلى ما كانت عليه قبل الازمة بحلول شهر حزيران المقبل.

وأفاد عن قرب المباشرة بإصدار المراسيم اللازمة لتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، حيث سيؤمن هذا النظام معاشاً تقاعدياً مدى الحياة لجميع الأجراء اللبنانيين وكافة شرائح المجتمع اللبناني داخل وخارج لبنان، والتي بإمكانها الانتساب اختيارياً لهذا النظام.

وأعلن كركي ان "تعويضات نهاية الخدمة سوف تشهد زيادات متتابعة على ضوء زيادات الحد الادنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المزمع التوافق عليها في اجتماع لجنة المؤشر بتاريخ 28-4-2025 من هذا الشهر".

واعلن كركي انه ملتزم بإفتتاح مكتب الضمان في سير الضنية بأقرب فرصة ممكنة، وذلك فور تأمين الموارد البشرية اللازمة، بخاصة أن قضاء المنية الضنية يضم اكثر من مئتي الف مواطن لبناني يتكبدون عناء الانتقال الى مكتب الضمان في طرابلس لإنجاز معاملاتهم.