الأب معلوف ترأس قداس احد الشعانين في زحلة

ترأس كاهن رعية سيدة الزلزلة العجائبية - زحلة، الأب جورج معلوف قداس احد الشعانين بحضور حشد كبير من أبناء الرعية. وشرح معلوف في عظته معنى عيد الشعانين. وبعد القداس طاف المؤمنون والأطفال في الباحة الخارجية للكنيسة بزياح الشعانين حاملين الشموع وأغصان الزيتون.

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