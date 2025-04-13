الأبرشية المارونية في أستراليا أطلقت المركز الماروني الكاثوليكي للأنجلة

أطلقت الأبرشية المارونية في استراليا "المركز الماروني الكاثوليكي للأنجلة"، وهي مبادرة جديدة، مستوحاة من الدعوة إلى "تجديد العمل الرعويّ والرسوليّ ضمن الروح السينودسية التي أطلقها البابا فرنسيس في الكنيسة، ويهدف المركز إلى توفير التعليم الديني والتنشئة المستدامة، كما سيعمل على توفير الأدوات والموارد والبرامج للرعايا والأفراد والعائلات لعيش الايمان والالتزام به أمام تحديدات الزمن المعاصر".

وبمناسبة إطلاق المركز، قال راعي الأبرشية المارونية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المطران أنطوان-شربل طربيه: "في الوقت الذي تحتفل فيه الكنيسة جمعاء بيوبيل سنة الرجاء، نتذكر وصية المسيح العظيمة: "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم" (متى 28:19)، وانطلاقاً من هذه الوصية سيشكّل هذا المركز منارة تقود المؤمنين نحو التجديد الروحي لاختبار وعيش محبة المسيح". وفي هذا السياق، سيوفر المركز الموارد لرعايانا لمساعدة المؤمنين على التقرّب أكثر من الله من خلال اللقاءات الروحية وبرامج التنشئة".

وقال مدير المركز الأب مايكل بو ضاهر: "التبشير هو مهمة جميع أعضاء الكنيسة، وليس فقط لرجال الدين والقادة الروحيين، إنما علينا جميعا إعادة إشعال الروح التبشيرية داخل مجتمعنا".