الموفد الأميركي إلى كييف: الهجوم الروسي يتجاوز كل حدود الأخلاق

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ أن "الهجوم الذي شنته روسيا على أهداف مدنية في مدينة سومي في شمال شرق البلاد يتجاوز كل حدود الأخلاق".

ولفت كيلوغ الى أنه "كوني قائدا عسكريا سابقا، أنا أفهم ما هو الاستهداف وهذا خطأ"، مضيفا "هناك عشرات المدنيين القتلى والجرحى".

وأدت ضربة صاروخية روسية إلى سقوط ما لا يقل عن 32 قتيلا وإصابة حوالى مئة بجروح وسط زحمة عيد الشعانين الأحد في وسط مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ المحلي.

ووقع هذا الهجوم الجديد الموجه ضد المدنيين وأحد الأكثر دموية منذ أسابيع في أوكرانيا، بعد يومين من زيارة مسؤول أميركي كبير إلى روسيا عقب استئناف الاتصالات بين واشنطن وموسكو منتصف شباط.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ضربت روسيا وسط المدينة بصواريخ بالستية في وقت كان عدد كبير من الناس في الشارع".