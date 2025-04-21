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الامارات | محمد بن راشد: دبي ستظل وجهة أولى للمواهب الخلّاقة ومركزا لصناعة المستقبل

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد: دبي ستظل وجهة أولى للمواهب الخلّاقة ومركزا لصناعة المستقبل 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد: دبي ستظل وجهة أولى للمواهب الخلّاقة ومركزا لصناعة المستقبل 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نخبة من خريجي "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال"، البرنامج العالمي الرائد في مجال تأهيل الخريجين الموهوبين، تزامناً مع احتفال البرنامج بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، بسجل حافل من النجاحات والإنجازات في مجال إعداد القادة العالميين للمستقبل.

وقال سموه : "دبي ستظل وجهة أولى للمواهب الخلّاقة والعقول المبدعة ومركز رئيس لصناعة المستقبل وتشكيل ملامح قطاعاته الرئيسة."

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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