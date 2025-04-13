الخطيب تلقى اتصالات استنكرت الحملة على المجلس الشيعي

تلقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ومكتب رئاسة المجلس، عدد من الاتصالات من شخصيات رسمية وسياسية واجتماعية، تستنكر التطاول على المجلس الشيعي ورئاسته، وتدين الحملة التي يديرها البعض لاهداف مشبوهة.

واستنكر النائب جورج بوشكيان "محاولات التطاول على مقام المجلس"، واعتبر في اتصال مع مكتب رئاسة المجلس أنّ "ما يتعرض له المجلس الذي أسسه اكثرُ الأشخاص وطنيةً بامتياز، الإمام السيد موسى الصدر، مرفوض تماما".

وقال "إني آسف لهذا الكلام الذي يوجه إلى المرجع الروحي الكريم الذي له أفضال كبيرة على لبنان وعلى وطنيته،وكلنا نعتز به ونفتخر به، ونعتبره مرجعية اولى في لبنان بالوطنية".