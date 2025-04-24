قائد الجيش استقبل السفير المصري والمكاري وبحثوا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل السفير المصري في لبنان علاء موسى يرافقه الملحق العسكري العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، كما استقبل مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) Evariste Karambizi ومدير القسم الديبلوماسي في المعهد ربيع حدّاد، وتناول البحث سبُل دعم الجيش.
كذلك استقبل قائد الجيش الوزير السابق زياد المكاري، ثم رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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