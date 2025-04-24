الشرطة الفرنسية: قتيل و3 جرحى في حادث طعن في مدرسة ثانوية في مدينة "نانت" غربي فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية، سقوط قتيل و3 جرحى في حادث طعن في مدرسة ثانوية في مدينة "نانت" غربي فرنسا"، لافتةً الى ان "المنفّذ طالب فرنسي ولا مؤشرات على عمل إرهابي".

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