زيلينسكي: روسيا تسعى لممارسة ضغط على الولايات المتحدة عبر مهاجمة أوكرانيا بشكل مكثف

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الى أن "روسيا تسعى إلى ممارسة ضغط على الولايات المتحدة عبر مهاجمة أوكرانيا بشكل مكثف"، وذلك في خضم المناقشات التي بدأتها واشنطن بشأن إنهاء النزاع.
ولفت زيلينسكي في مؤتمر صحافي بجنوب إفريقيا خلال زيارة أعلن اختصارها بسبب الضربات الجوية الروسية التي أودت بثمانية أشخاص على الأقل في كييف، الى ان "روسيا تعلم أن أوكرانيا تدافع عن حقوقها، وهي تضغط على شعبنا. كما أنها تضغط على أميركا. هذا ما أربطه أيضا بالهجوم الذي وقع اليوم".
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