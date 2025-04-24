رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "الضربات الروسية على أوكرانيا ليست ضرورية وعلى بوتين التوقف"، مؤكداً انه "يجب إنجاز اتفاق السلام في أوكرانيا". وقال ترامب، "لست سعيدا بالهجمات الروسية الأخيرة على كييف".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الضربات الروسية على أوكرانيا ليست ضرورية وعلى بوتين التوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.