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ترامب: الضربات الروسية على أوكرانيا ليست ضرورية وعلى بوتين التوقف

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ترامب: الضربات الروسية على أوكرانيا ليست ضرورية وعلى بوتين التوقف

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "الضربات الروسية على أوكرانيا ليست ضرورية وعلى بوتين التوقف"، مؤكداً انه "يجب إنجاز اتفاق السلام في أوكرانيا".

وقال ترامب، "لست سعيدا بالهجمات الروسية الأخيرة على كييف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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