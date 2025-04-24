حيدر ناصر: ناقشنا في البرلمان طباعة ورقتَي الـ500 ألف ليرة والمليون ليرة وهذا غير مرتبط بتضخم الكتلة النقدية

أعلن النائب حيدر ناصر، في تصريح لقناة الجديد، أنّ "ما تم مناقشته في اللجان النيابية هو طباعة ورقتَي الـ500 ألف ليرة والمليون ليرة، وهذا غير مرتبط بتضخم الكتلة النقدية". ويشار إلى أن مجلس النواب أقرّ في جلسته التشريعية إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513)، ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية جديدة.

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