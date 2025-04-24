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وزارة الأشغال أكّدت إطلاق ثلاث خطوط رئيسية جديدة لحافلاتها الحديثة

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أكّدت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في وزارة الأشغال العامة والنقل، إطلاق ثلاث خطوط رئيسية جديدة لحافلاتها الحديثة والمجهزة بتقنيات متطورة، في إطار خطتها لتفعيل خدمة النقل المشترك وتوفير بدائل نقل فعالة وآمنة للمواطنين.

وقد بدأ العمل الفعلي على هذه الخطوط يوم الثلاثاء الواقع في 22 نيسان 2025، على المسارات التالية:

1- العدلية – شتورة

2- المتحف الوطني – طرابلس

3- خلدة – صور

وقالت في بيان: "تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لتوسيع شبكة النقل العام وتخفيف الضغط عن الطرقات، مع التشديد على تحسين جودة الخدمات وسلامة المستخدمين. كما سيتم خلال الأيام المقبلة تعزيز هذه الخطوط بمزيد من الحافلات الحديثة بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان انتظام الرحلات".

وقد أرفقت الوزارة ربطاً الجداول التفصيلية لمسارات هذه الخطوط ومواعيد الانطلاق والتوقف، على أن تبقى قيد التحديث تبعاً لحاجات المواطنين وتقييم الأداء التشغيلي.

واكدت "التزامها مواصلة تطوير قطاع النقل العام بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويُسهّل تنقّل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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