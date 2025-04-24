أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن تحويل مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة. وردًا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية، قال بري: "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور"، كما شدد على أنّه "لا تأجيل للانتخابات البلدية".

كانت هذه تفاصيل خبر بري أعلن تحويل مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة: لا تأجيل للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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