باسيل: إما أن نتفق على إصلاح الدولة وتحييد لبنان وحمايته أو نعود إلى 13 نيسان جديدة

أشار رئيس التيار الوطني الحر، في كلمة مسجّلة، إلى أنّ 13 نيسان 1975 كان بداية حروب فجّرت لبنان. كانت حروب الآخرين على أرضنا ولكن أيضًا كانت حروبنا على بعضنا"، مشددًا على أنّ الجميع دفع الثمن، موضحًا أنّ "الأصعب هم الناس الذين فقدوا ولم يعرف مصيرهم لليوم".

ولفت إلى أنّ "الاقتتال الداخلي والتحريض والشحن الطائفي واللعب على الغرائز لا يوصلون إلا إلى الدمار والموت"، موضحًا "أننا في التيار لم نكن يومًا من الميليشيا ولن نكون ونقف دائما مع الدولة والجيش والشرعية، واليوم نجدد دعمنا لهم حساب أي ميليشيا".

وذكر باسيل أنّه "إما نتفق على إصلاح الدولة وتحييد لبنان وحمايته من خلال قوّته أو نعود إلى 13 نيسان جديدة"، معتبرًا أنّ "مقاومة الاحتلال حقّ لكن الواجب هو بناء دولة تمنع وقوع الاحتلال وتقاومه".