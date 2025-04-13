محاكمة “ديدي” تقترب.. تهم خطيرة بانتظار رأي المحلفين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتجه الأنظار إلى محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن تبدأ في الخامس من مايو المقبل عملية اختيار هيئة المحلفين في محاكمة مغني الراب الأمريكي شون “ديدي” كومس، المتهم بمجموعة من القضايا الجنائية الخطيرة التي تشمل الابتزاز والاتجار بالجنس.

وكشفت مسودة استبيانات مقدمة من فريق الدفاع أن المحلفين المحتملين سيُسألون عن آرائهم بشأن تهم متعددة، من بينها الاختطاف، الحرق العمد، رشوة الشهود، عرقلة سير العدالة، توزيع المخدرات، العمل القسري، والاتجار بالجنس، بالإضافة إلى النقل لأغراض البغاء.

ويواجه كومس، البالغ من العمر 55 عامًا، والمعروف أيضًا بأسماء فنية مثل “باف دادي” و”بي. ديدي”، اتهامات باستخدام إمبراطوريته التجارية في الاعتداء الجنسي على عدد من النساء، في وقائع يُزعم وقوعها بين عامي 2004 و2024.

وتتضمن المسودة الموجهة إلى هيئة المحلفين المحتملين سؤالاً مباشراً: “هل هناك أي شيء في طبيعة هذه الاتهامات من شأنه أن يصعب عليكم التحلي بالإنصاف والحياد؟”، في محاولة لضمان محاكمة نزيهة.

كما تنبّه الوثيقة إلى أن المحاكمة قد تتضمّن عرض مواد مرئية تشمل مقاطع فيديو وصورًا تحتوي على عنف جسدي وألفاظ ومشاهد جنسية صريحة، قد تُقدَّم كأدلة داعمة.

وتعد هذه القضية من أبرز المحاكمات المرتقبة في الأوساط الفنية والإعلامية الأمريكية، نظرًا لثقل اسم كومس في عالم الموسيقى وتأثيره الواسع في صناعة الترفيه.