الاحتلال يمنع آلاف المسيحيين من الوصول للقدس في "أحد الشعانين"

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الحال اليوم بأحد الشعانين يختلف كثيرًا عن حال المسلمين في شهر رمضان المبارك مع وقف التصاريح المعطاه للمسيحيين لإقامة الاحتفالات الدينية سواء في المسيرة التي تنطلق اليوم في ذكرى أحد الشعانين وصولا للاحتفالات الدينية بكنيسة القيامة.

وأضافت أبو شمسية، خلال رسالة على الهواء، اليوم الأحد، أن شرطة الاحتلال زعمت في بيان أنها أعطت 6 آلاف مسيحي من سكان الضفة الغربية تصاريح للدخول وتأدية الصلوات والاحتفالات الدينية ولكن مصادر كنسية بالقدس أكدت أنه لا يزيد عدد الذين حصلوا على تصاريح من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلية فقط 3 آلاف من سكان الضفة الغربية.

وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الحواجز التي وضعها الاحتلال حالت دون وصول الكثير من المسيحيين إلى القدس للاحتفالات الدينية هناك، مشيرة أن فعاليات كثيرة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر واللافت أن من يحمل مفاتيح كنيسة القيامة ويفتحها اليوم هي عائلة مسلمة قد تسلمت المفتاح منذ زمن بعيد.